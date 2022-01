20-01-2022 22:07

Quarta vittoria consecutiva per Novara in Champions League. Le ragazze di Lavarini piegano per tre set a zero (25-12, 25-23, 25-13) le ceche del Dukla Liberec, e ora vedono la qualificazione ai quarti di finale.

L’Igor, seconda nella classifica di Serie A dietro a Conegliano, ha rafforzato la sua leadership nel gruppo C grazie alle ottime prove di Micha Hancock, Ebrar Karakurt (10 punti) e Rosamaria Montibeller (11 punti). Bene anche Cristina Chirichella (9 punti).

