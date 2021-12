Novità ATP Cup: ufficiale il ritiro di Djokovic, Francia al posto dell'Austria

29-12-2021 10:48

A 48 ore deal via, la terza edizione della ATP Cup registra importanti aggiornamenti nella entry list.

È infatti ufficiale il ritiro di Novak Djokovic. La notizia, già nell’aria da giorni, compare ora anche sul sito ufficiale della terza edizione del torneo per nazionali in programma a Sydney dal 1° al 9 gennaio.

Le motivazioni della decisione del numero uno del mondo, che era stato regolarmente convocato dal capitano della Serbia Viktor Troicki, non sono state rese note, ma sembrano essere legate all’obbligo vaccinale in essere per i tornei australiani.

Per Djokovic, che continua a mantenere il massimo riserbo sul proprio presunto status di non vaccinato, non ci sarà quindi nessuna esenzione speciale e a questo punto anche la sua presenza agli Australian Open, primo Slam della stagione, diventa assai remota.

“Il numero uno al mondo – si legge nel comunicato ufficiale – si è ritirato dall’Atp Cup. La Serbia rimane in gara e sarà guidata dal numero 33 del mondo Dusan Lajovic”.

Nello stesso comunicato è stata ufficializzata l’ingresso nella competizione della Francia, che prende il posto dell’Austria, ritiratasi dopo la defezione di Dennis Novak che, unita a quella di Dominic Thiem, fa sì che gli austriaci non avessero più rappresentanti nei primi 250 posti del ranking Atp, condizione necessaria da regolamento per partecipare al torneo.

La Francia completerà quindi il Gruppo B con Australia, Italia e Russia e sfiderà gli Azzurri il 4 gennaio.

