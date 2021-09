Nuoto, a Napoli è Pellegrini show

Federica Pellegrini non smette mai di incantare.

A Napoli per la ISL ha fatto tremare il suo record italiano nei 100 (52” 10 e ha nuotato 52” 74) e poi arriva seconda nei suoi 200 stile libero dopo un duello all’ultima bracciata con la nuotatrice americana Erika Brown che alla fine è davanti di soli 3 decimi.

Il team dell’azzurra alla fine chiude terzo nel sesto turno e sesta nella classifica generale in lizza per i play off di novembre. Bene anche Martinenghi e Arianna Castiglioni.

Oggi, intanto, la veneta farà il suo debutto come membro CIO nella giunta del CONI.

OMNISPORT | 13-09-2021 13:13