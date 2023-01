Nuoto, Galossi: “Ho preso la mononucleosi, cambio tecnico e torno più forte”

Il talento azzurro ha avuto mesi difficili dopo gli europei di Roma a causa di un virus, ora ha scelto di cambiare guida tecnica con l’obiettivo di puntare ad un 2023 ricco di soddisfazioni.

31-01-2023 17:22

Lorenzo Galossi si è preso la scena agli Europei di Roma la scorsa estate dove ha vinto l’argento nella 4×200 sl ed il bronzo negli 800 sl salendo sul podio insieme a Gregorio Paltrinieri. Poi però la sfortuna lo ha preso di mira con la mononucleosi prima ed un virus poi che lo hanno costretto a chiudere anticipatamente il suo 2022 sportivo.

Nel frattempo è arrivato anche il cambio di allenatore da Minotti a Nozzolillo: “Un cambiamento radicale sia dentro sia fuori dalla vasca – ha confidato in un’intervista a OA Sport – perché parliamo di due coach completamente diversi che hanno plasmato, con le loro metodologie anche il mio carattere”. Aspettative? “Sono molto fiducioso, sto lavorando con molta attenzione e non vedo l’ora di tornare a gareggiare, uno degli obiettivi potrebbero essere gli assoluti a metà aprile che vangono anche come gara di qualificazione per Fukuoka, però non posso garantire la mia presenza”.

Un accenno alla mononucleosi: “Purtroppo l’ho presa insieme al Citomegalovirus e non è stato facile, ma non lo è tutt’ora, faccio ancora fatica nonostante la situazione stia migliorando, per il futuro, però sono fiducioso”