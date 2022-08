Nuoto, il pronostico della Pellegrini: "L'Italia all'Europeo vincerà almeno 10 ori"

09-08-2022 18:44

In programma a Roma dall’11 al 21 agosto 2022 ci sono gli Europei di nuoto, con una madrina d’eccezione: Federica Pellegrini. La Divina ora si è ritirata dall’agonismo, ma continua a rimanere nell’ambiente, e per l’occasione si lancia in un pronostico che non può che far piacere a tutti gli appassionati di nuoto:

“Sarà un evento bellissimo, con la Nazionale più forte di sempre. Quanti ori vincerà l’Italia? Più di dieci”, le sue parole all’ANSA.

La Pellegrini ricorda inoltre il record del mondo nei 200 stile libero, tempo che ancora oggi non è ancora stato battuto:

“Non me lo sarei aspettato. Nel giro di pochi anni sono stati battuti tutti, il mio è l’unico di quell’epoca che tiene botta. Qualcosa vorrà dire”.

Per quanto riguarda la decisione di ritirarsi dalle competizioni, la Divina ad oggi non ha rimpianti:

“No, non sono pentita. Con il senno di poi si fanno tante scelte differenti nella vita: se avessi nuotato un deficit diverso avrei preso delle decisioni differenti ma io sono comunque contenta così. Altri otto mesi di allenamento non li avrei retti. Logico che tutto cambia, vedendo tanti assenti e poi soprattutto l’Europeo in casa… Però non si possono fare i conti così”.