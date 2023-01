14-01-2023 15:36

Gregorio Paltrinieri, la punta di diamante dell’Italnuoto si sta preparando per andare a fare preparazione al caldo.

Il nuotatore, infatti, sta per andare in Egitto a Sharm. Come riporta Corriere dello Sport ha parlato poco prima della partenza. Non sarà un anno semplice con due doppi appuntamenti Mondiali a Fukuoka e Doha, l’Europeo e la qualificazione per Parigi 2024.

“Andiamo a Sharm, al caldo, dove possiamo nuotare in mare e piscina. Inizia l’anno pre olimpico, molto importante fare bene per scandire il percorso”, dice Paltrinieri. Il 2022 è stato uno degli anni migliori della sua carriera, adesso lo aspettano mesi a dir poco intensi: “Io cercherò di fare bene tutto. I Mondiali di Fukuoka saranno già di qualificazione olimpica, saranno importanti”.

Poi non manca una battuta sulla sconfitta di ieri della Juve, di cui è grande tifoso: “Non l’ ho vista (ride, ndr). Ma il campionato era già molto difficile, la Juve non sta giocando bene. Spero si possa riprendere, ma per lo scudetto ci sono le altre”.