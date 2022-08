Nuoto, Peaty assente anche all'Europeo

08-08-2022 16:26

Mancano pochi giorni all’inizio dell’Europeo di Roma di nuoto.

Assente il britannico ranista Adam Peaty che per problemi fisici era stato costretto a saltare anche il Mondiale di Budapest, spianando così la strada a Nicolò Martinenghi.

Il nominato del campione non è nelle entry list della manifestazione, a causa probabilmente delle difficoltà riscontrate ai Giochi del Commonwealth.

Peaty non gareggiava da otto settimane dopo lo stop per la frattura del piede. Il Re della rana non potrà difendere i titoli dei 50 rana (26.21) e dei 100 rana (57.66) vinti nella precedente edizione di Budapest dello scorso anno.