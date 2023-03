Nuoto, Quadarella: "Penso a Parigi, poi si vedrà"

La nuotatrice romana si è raccontata a Gazzetta dello Sport

29-03-2023 14:47

Simona Quadarella è al lavoro per gli Assoluti e i prossimi impegni. Nel mirino la statunitense Ledecky.

A proposito della concorrenza: «Mi piacerebbe rifare gare come quegli 800 (riferimenti al 2019, ndr). E in quante alle rivali, sì ce ne sono di più. Ma non tutte hanno le mie esperienza. È molto stimolante».

E poi sulla tenuta mentale: «È molto importante come l’esperienza, aiuta tanto a metabolizzare le sconfitte e ad affrontare le giovani avversarie. Faccio uno sport difficile in cui devo rimanere tanto concentrata, perché è facile distrarsi. Ma con il mio allenatore Christian Minotti è impossibile distrarsi».

E sugli obiettivi futuri: «Adesso al 2024 non voglio pensare, ma sicuramente sono consapevole di non essere più tanto giovane e voglio cercare di dare il tutto per tutto in questi due anni. Voglio battere il ferro mentre è ancora caldo».

Non manca un commento sugli impegni dell’anno che sono diversi: «Sì, ci sono troppi eventi e sarà molto difficile fare tutto bene, magari salterò qualche gara ma valuterà nel 2024».

