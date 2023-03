Nuoto, Razzetti: “Punto al record di Marin, ai Mondiali voglio tre finali”

Il nuotatore azzurro che lo scorso anno si è lanciato nel mondo dei big, continua a lavorare sodo e a crescere, ha le idee piuttosto chiare e non si pone limiti per il prossimo campionato di Fukuoka.

28-03-2023 19:06

Alberto Razzetti nuota forte, ha 24 anni, e si è già regalato numerosi successi, ma non ha alcuna intenzione di fermarsi.

Se nella passata stagione agli Europei di Roma si è preso l’oro nei 400 misti, argento nei 200 misti e bronzo nei 200 farfalla, l’atleta ligure ha fatto la voce grossa anche nei mondiali in vasca corta a Melbourne facendosi trovare pronto soprattutto con la staffetta 4×200 stile libero e 4×100 misti (bronzo in entrambe).

Nel corso di Swim2U ha confessato: “Non mi pongo limiti, anzi ho degli obiettivi ben chiari in testa, innanzitutto vorrei ritoccare tutti i miei record, cosa che non faccio dal 2021, poi vorrei finalmente battere Luca Marin, o meglio il suo primato italiano nei 400 misti che dura dal 2007”.

“Quanto a Fukuoka – prosegue Razzetti – sede dei mondiali estivi, devo prima di tutto qualificarmi, una volta lì vorrei centrale tutte le finali ovvero 200 e 400 misti, ma anche i 200 delfino”.