23-11-2021 15:13

Andranno in scena, come di consueto a Riccione, gli Assoluti invernali di nuoto dal 30 novembre all’1 dicembre, ultimo appuntamento dell’anno in Italia, prima dei mondiali di Abu Dhabi previsti dal 16 al 21 dicembre.

In vasca da 25 metri, anche un po’ a sorpresa visto che aveva spiegato che avrebbe chiuso con la Swimming League, Federica Pellegrini iscritta ai 50, 100 e 200 stile libero.



