Nuova bufera su Djokovic: in aereo senza mascherina

20-01-2022 09:44

Novak Djokovic è davvero senza pace. Dopo la definitiva espulsione dall’Australia in seconda istanza, che gli ha impedito di prendere parte agli Open, il numero 1 del tennis mondiale, rientrato in Serbia, è infatti finito al centro di un nuovo scandalo mediatico.

Novak Djokovic ‘recidivo’: in aereo senza mascherina

Come riportato da una foto eloquente che compare su ‘As’, infatti, Djokovic è stato pizzicato sull’aereo di ritorno in patria dall’Australia senza mascherina. L’immagine ritrae Nole intento a guardare un dispositivo elettronico, probabilmente il proprio telefono o un tablet, con la mascherina appesa all’orecchio destro, ma non indossata.

Un nuovo scivolone che sembra destinato a riaprire le polemiche, considerando lo status, a questo punto acclarato, di non vaccinato di Djokovic e il fatto che il fuoriclasse di Belgrado stava viaggiando su un aereo, dove è obbligatorio indossare il dispositivo di protezione. Peraltro, quella che Novak Djokovic ha su… metà del proprio viso sembra una mascherina chirurgica e non una FFP2, richiesta a livello non solo italiano sui mezzi di trasporto.

Djokovic, il sogno Grande Slam è già in frantumi

La decisione del governo australiano, resa nota nella giornata di domenica 16 gennaio, alla vigilia della partenza degli Australian Open 2022, ha spento sul nascere il sogno di Nole di concorrere per la conquista del Grande Slam, traguardo solo sfiorato nel 2021 grazie alla vittoria nei primi tre Slam della stagione, appunto gli Open di Australia, il Roland Garros e Wimbledon, prima della sconfitta nella finale degli Us Open contro Daniil Medvedev.

L’unica “gioia”, peraltro molto parziale, per Nole al momento è quindi quella legata alla festosa accoglienza che gli è stata tributata al rientro in Serbia, dove Djokovic è stato applaudito ed omaggiato come un eroe per il proprio “coraggio” di non cedere alle pressioni mediatiche e all’aut aut di vaccinarsi per partecipare agli Australian Open.

Novak Djokovic e il futuro incerto: a rischio anche il Roland Garros

Per Djokovic, costretto con ogni probabilità a difendersi da questa nuova polemica, il futuro agonistico ad alti livelli è in serio pericolo, considerando il rischio del bando triennale dall’Australia oltre che quello di non poter partecipare neppure al secondo Slam della stagione, il Roland Garros, dopo la notizia che anche gli organizzatori del torneo parigino sembrano voler limitare la partecipazione ai soli atleti vaccinati.

Intanto, in attesa di sapere quando avverrà il rientro alle gare di Djokovic, che aveva già saltato la ATP Cup con la quale si era aperta la stagione, il suo trono a Melbourne è vacante, con lo stesso Medvedev, finalista sconfitto nel 2021, favorito numero 1 per succedergli nell’albo d’oro del torneo vinto ben nove volte in carriera dal serbo.

OMNISPORT