Nuova uscita in casa Roma: Kluivert verso il Fulham

04-08-2022 14:47

C’è grande movimento in casa Roma. I giallorossi sono stati molto attivi in entrata, con il prossimo arrivo nella Capitale anche di Georginio Wijnaldum. Ma adesso ci sono diversi movimenti in uscita. Dopo Gonzalo Villar e Jordan Veretout, ora tocca pure a Justin Kluivert.

L’attaccante olandese è infatti a un passo dal Fulham. Il club inglese verserà circa dieci milioni di euro alla Roma per il giocatore, che interessava molto anche al Torino. Kluivert, arrivato in giallorosso nel 2018, ha giocato in prestito gli ultimi due anni tra Lipsia e Nizza.

