Nuovo processo al milanista, i tifosi: "Basta, l'alternativa c'è"

Il sofferto passaggio del turno in Europa League ha riaperto il dibattito tra i tifosi del Milan sul momento vissuto dalla squadra di Stefano Pioli. In particolare, è la difesa a essere messa sotto processo: nel giro di pochi giorni la squadra rossonera è naufragata sotto i colpi dell’Inter e ha sofferto anche contro la Stella Rossa, un avversario che di certo non appartiene ai top team europei.

Romagnoli sotto processo

Tra i più criticati in casa Milan c’è Alessio Romagnoli, protagonista anche ieri di un’incertezza in occasione del gol dell’1-1 di Ben Nabouhane. A dare voce al pensiero di molti tifosi rossoneri è stato Fabio Ravezzani, che su Twitter ha ricordato come ormai a Pioli non manchino le alternative in panchina.

“Anche ieri contro il Milan segna l’uomo marcato da Romagnoli – ha scritto il giornalista – . Ingiusto crocifiggerlo, ma un po’ di panchina potrebbe fargli solo bene. Anche perché Tomori pare davvero di un’altra categoria”.

I tifosi vogliono più spazio per Tomori

Il tweet di Ravezzani scatena i commenti dei milanisti. “Sul gol male ma più che altro faccio notare come quando l’attaccante gli si pone davanti di spalle non lo fermi mai! Nel derby c’è Lukaku ed è una potenza e ci può stare, ma ieri c’era Falcinelli è successa la stessa cosa… con tutto il rispetto per Falcinelli…”, scrive amareggiato Fabio.

“Romagnoli in campo aperto fa ridere, è sempre stato così aldilà di quanto sia stato pompato perché del Milan, capitano, italiano, etc. etc. È un buon difensore posizionale, bravo nello stacco e discreto in marcatura ma se deve fare copertura addio…”, afferma Marco.

Hrzoa, invece, esalta l’ultimo arrivato: “Su Tomori si detto molto e sta facendo bene, il suo punto di forza è l’intelligenza che per un difensore è tutto, non a caso si sta laureando, unico dei prestiti da riscattare”. Federico prova a sintetizzare: “Purtroppo Romagnoli non ha mai fatto l’ultimo salto di qualità. Tomori sembra veramente tanta roba”.

SPORTEVAI | 26-02-2021 12:53