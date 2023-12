Sconto natalizio di Dazn in vista del girone di ritorno. Offerta speciale sul piano Standard. In cosa consiste

In vista della seconda metà del campionato, Dazn lancia una nuova offerta per assicurarsi il piano Standard con un bello sconto sul prezzo base

22-12-2023 10:27

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

La diciassettesima giornata del campionato di Serie A si annuncia già come un primo importante crocevia verso lo scudetto nel duello a distanza tra Inter e Juve. Se è vero che la partita di cartello questa settimana è Roma-Napoli, è vero anche che quasi tutti gli occhi degli sportivi sono puntati su due partite apparentemente innocue ma che potrebbero essere altrettante incognite pericolose per le due squadre di testa: Inter-Lecce e Frosinone-Juve. La Coppa Italia ha dato uno scossone alle certezze dell’Inter e consegnato un Frosinone da paura capace di rullare senza pietà il Napoli al Maradona. Tradotto: occhio a queste due partite… Il Milan conta su un duplice passo falso altrui per avvicinarsi dato che è atteso da una trasferta non impossibile a Salerno. Poi ci sono il Napoli e la Roma che devono rilanciarsi prima che suonino campanelli d’allarme. Ma insieme a queste big, c’è la grandissima sorpresa del campionato: il Bologna che a suon di prestazioni sensazionali si è inserita nella corsa alle zone che contano, il match contro l’Atalanta suona come spareggio per le coppe.

Insomma il campionato entra nel vivo e stanno poi per arrivare altre partite di cartello Juve-Roma prima della fine dell’anno e poi tutto il girone di ritorno. Per vedere in diretta tutti questi big match e in generale tutte le partite del campionato di Serie A (a partire da Empoli-Lazio e Salernitana-Milan di venerdì 22) si può approfittare di un’offerta natalizia di Dazn: chi si abbona adesso e fino a domenica 24 dicembre può godere di uno sconto interessante sul pacchetto Standard. Vediamo nel dettaglio di che si tratta.

Offerta speciale Dazn: in cosa consiste

L’offerta speciale di Dazn riguarda il piano Standard: chi si abbona adesso e fino a domenica 17 dicembre paga solo 23,99€ al mese per i primi 6 mesi. Dopo i primi 6 mesi il piano Dazn Standard si rinnova a 30,99€ al mese. Quindi in sostanza uno sconto di 7€ al mese, quasi il 22% in meno. Come detto per godere dell’offerta c’è tempo fino a domenica 24 dicembre

Fai qui il tuo abbonamento a Dazn Standard

Si può disdire con 30 giorni di preavviso, senza costi aggiuntivi ed è possibile mettere in pausa l’abbonamento, ma il periodo promozionale non verrà prolungato. Comunque sia, sul sito di Dazn ci sono tutti dettagli dell’operazione, che è sempre meglio leggere

Cosa contiene Dazn Standard

Include tutti gli sport disponibili su Dazn: la Serie A, la Serie B, LaLiga, il basket italiano ed europeo, la UFC, la boxe, il rugby, il volley, una selezione di partite di NFL, i canali Eurosport, il calcio femminile e molto altro.

Come si utilizza Dazn Standard

Si possono registrare fino a 6 dispositivi, si può guardare in contemporanea su 1 rete internet domestica e fino a 2 dispositivi in contemporanea sulla stessa rete internet

Quindi ricapitolando:

In cosa consiste l’offerta Dazn: Dazn Standard a 23,99€ per i primi 6 mesi

Disdetta : con 30 giorni di preavviso

: con 30 giorni di preavviso Rinnovo : salvo disdetta, a partire dal 7° mese a 30,99€ al mese

: salvo disdetta, a partire dal 7° mese a 30,99€ al mese L’offerta termina il 24 dicembre

Fai qui il tuo abbonamento a Dazn Standard

Fonte: ANSA