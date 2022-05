31-05-2022 11:39

La Juventus cerca attaccanti con esperienza e buon feeling con la porta avversaria da affiancare a Dusan Vlahovic e al rientrante Federico Chiesa; Mario Balotelli, invece, desidera poter tornare a giocare in serie A dopo l’anno trascorso in Turchia, con l’Adana Demirspor, squadra con cui ha ritrovato il gol segnando 18 reti in 32 presenze, 5 delle quali nel roboante 7-0 al Goztepe dello scorso 22 maggio.

Balotelli vuole la Serie A e si offre alla Juventus

È possibile che le esigenze del club bianconero e dell’ex attaccante di Inter e Milan collimino? Sì per il giornalista Luca Momblano, secondo cui l’agenzia Raiola ha proposto l’acquisto di Balotelli a una cifra molto bassa.

Momblano non riporta la risposta della Juventus, fatto sta che il semplice accostamento del nome di Balotelli al club bianconero ha provocato una valanga di reazioni sui social network.

Juventus, i tifosi si ribellano all’arrivo di Balotelli

La stragrande maggioranza dei tifosi della Juventus, infatti, boccia l’idea secondo cui Balotelli possa rappresentare la soluzione ai problemi dell’attacco bianconero.

“Balotelli alla Juve non lo voglio neanche gratis”, commenta su Twitter Tano. “Io vorrei sapere come si può pensare di portare Balotelli alla Juve…”, aggiunge Mauro. “Il prossimo che scrive di Balotelli alla Juve lo blocco”, protesta Gobba.

“Solo lui ci manca per rovinare l’ambiente… chi nasce rotondo non muore quadrato: grande tecnica, piccola testa”, scriv Mao. Michel ironizza: “Se ha giocato Kean può giocarci anche Balotelli”, commenta il tifoso. Anche Marco protesta: “Ma perché e uscita questa storia di Balotelli. Neanche se mi pagassero lo vorrei alla Juve, il giocatore più odioso e sopravvalutato della storia”.

Juventus-Balotelli, soltanto una proposta

“C’è stato un momento in cui avrei voluto Balotelli alla Juve – ammette Gibbarbo -, con Conte. Ora sinceramente al pensiero rabbrividisco”. Andreox, infine, invita i compagni di tifo alla calma: “Momblano ha detto che la scuderia Raiola tra i vari nomi ha proposto Balotelli. Poi che la Juve sia interessata è da vedere e ne dubito fortemente”.