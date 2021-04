NWSL: rebranding per lo Sky Blue FC, ora è Gotham FC

Notizia curiosa che arriva dagli USA e in particolare dalla NWSL, la lega principale del calcio femminile a stelle e strisce. Lo Sky Blue FC, è una società calcistica femminile statunitense con sede nella città di Piscataway, nello stato di New Jersey. Il club partecipa alla National Women’s Soccer League (NWSL), il massimo livello calcistico femminile.

Il 6 aprile 2021 è tuttavia una data storica perchè il club ha deciso di cambiare nome.

Da Sky Blue FC a NJ/NY Gotham FC, così da ergersi a rappresentante sia del suo stato di origine, il New Jersey, che della vicina città di New York. Parallelamente, il club ha rinnovato anche i suoi colori sociali, aggiungendo ufficialmente al celeste anche il nero, comunque già largamente utilizzato nelle stagioni precedenti.

L’annuncio del rebranding arriva dopo un processo incentrato sui fan che includeva sondaggi e focus group, nonché ampie conversazioni personali con alcuni dei più ferventi sostenitori e membri della stagione. La nuova identità visiva del club è stata progettata da Matthew Wolff, un nativo di New York la cui famiglia è del New Jersey.

“Questa scelta – ha spiegato il dg della franchigia Alyse LaHue – emerge da un profondo lavoro di collaborazione fra i nostri tifosi, i giocatori e la proprietà. Si tratta di un cambiamento che rappresenta l’espansione che il nostro brand sta avendo in questo periodo”. “La giornata di oggi segna un nuovo capitolo per il calcio femminile nella regione”, ha detto il presidente del club Tammy Murphy. “Stiamo apportando questo importante cambiamento a causa della nostra rapida crescita ed evoluzione. Il nostro nuovo nome riflette la nostra portata regionale in espansione e cattura l’inesorabile determinazione, l’energia illimitata e l’incredibile diversità delle comunità che rappresentiamo”.

OMNISPORT | 08-04-2021 13:59