Obereggen ospita il classico slalom di Coppa Europa sulla spettacolare pista Maierl

Per la 40a volta la Coppa Europa fa tappa a Obereggen per il consueto slalom speciale, anche stavolta sulla pista Maierl

15-12-2023 17:08

Il grande sci torna in Italia con i classici appuntamenti sulle montagne del Trentino e dell’Alto Adige. Si comincia con lo slalom di Madonna di Campiglio in programma il 22 dicembre. Lo slalom che si disputa sulla 3Tre è da sempre uno dei momenti più belli e appassionanti della stagione. E come da tradizione prima di questo appuntamento non può mancare la tappa di Coppa Europa sulla pista Maierl di Obereggen. Uno slalom che è anche una sorta di cartina di tornasole dello stato di forma gli specialisti dei pali stretti, infatti chi riesce bene sulla pista di Obereggen è poi protagonista il venerdì sulla neve di Madonna di Campiglio in Coppa del Mondo. L’appuntamento con lo slalom di Obereggen è fissato per martedì 19 dicembre: prima manche alle ore 10, seconda manche alle ore 13

Dove si trova Obereggen e la pista Maierl

La gara di Coppa Europa di Obereggen festeggia la sua 40a edizione ed è la più antica tra le gare del circuito continentale. Obereggen è una località situata in provincia di Bolzano (a soli 20 minuti di distanza dal capoluogo) e fa parte del comprensorio del Latemar, insieme con le consorelle Pampeago e Predazzo. La pista su cui si disputa lo slalom di Coppa Europa si chiama Maierl ed è una delle 6 piste che compongono il Latemar Sixpack, letteralmente gli “addominali del Latemar” a testimonianza della sua difficoltà nell’affrontarla per gli atleti: ha una pendenza massima del 55%, un dislivello di 433 metri, per una lunghezza di 1,6 km. Nell’edizione 2022 vinse il francese Amiez, secondo l’austriaco Rueland, terzo lo svizzero Simonet.

Obereggen: snowboard e freestyle

Obereggen è anche una delle capitali italiane di discipline molto tecniche e spettacolari come snowboard e freestyle. Per queste discipline sono previsti alcuni appuntamenti veramente significativi. Il 12 gennaio, in notturna la Night-Shred sulla pista illuminata: competizione di freestyle sulle strutture, box e rail in una gara che si preannuncia spettacolare. Il 3 febbraio il prestigioso Red Bull Hammers with Homies in programma il 3 febbraio, unica tappa italiana di qualifica per le finali mondiali del circuito internazionale in programma in primavera. Il 24 febbraio è prevista una team battle, riservata agli snowboarder più creativi e spettacolari. E altre manifestazioni spettacolo sono in programma a marzo e aprile.