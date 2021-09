Occasioni d'oro per Russia e Olanda

Cipro-Russia (sabato 4 settembre ore 18:00)

Separate da 3 lunghezze, Cipro e Russia sono reduci da risultati diversi.

Cipro

Condizionata da una lunga inferiorità numerica, Cipro ha rimediato 3 pappine a Malta ed è scivolata in fondo al gruppo H con 4 punti.

Russia

L’avventura di Valeri Karpin sulla panchina della Russia è cominciata bene: pareggiando 0-0 con la Croazia, Golovin e compagni si sono portati a quota 7.

Ricordato che Cipro nelle prime 4 giornate ha segnato solo un gol e che la Russia alloggia in vetta alla classifica in compagnia della Croazia, ci sbilanciamo.

Pronostico

Gli ultimi 2 confronti diretti hanno premiato la Russia: puntiamo con decisione sul tris.

Olanda-Montenegro (sabato 4 settembre ore 20:45)

Inserite nel terzetto con 7 punti, Olanda e Montenegro alloggiano a -1 dalla vetta del girone G.

Olanda

La terza esperienza di Louis van Gaal sulla panchina dell’Olanda è cominciata con un risultato utile: pareggiando 1-1 sul campo della Norvegia, gli Oranje hanno conservato il secondo posto in classifica.

Montenegro

Agguantando la Turchia a fil di sirena, il Montenegro ha riscattato il ko casalingo con la Norvegia e ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per puntare alla fase finale di Qatar 2022.

Ricordato che l’Olanda nelle prime 4 giornate ha segnato 12 gol e che il Montenegro in trasferta sa il fatto suo (1-1-0), ci sbilanciamo.

Pronostico

A disposizione di Miodrag Radulovic c’è un gruppo interessante ma l’Olanda è di un’altra categoria: scegliamo con decisione Klaassen (autore della rete dell’1-1 mercoledì scorso a Oslo) e compagni.

OMNISPORT | 03-09-2021 09:46