Nel cuore della Puglia il Pisa potrebbe mettere l’autografo sulla cavalcata stagionale. Se i nerazzurri riuscissero a battere o a pareggiare con il Bari a domicilio, indipendentemente dalle news che giungeranno dal Mapei Stadium per Reggiana-Spezia, i ragazzi di Pippo Inzaghi andrebbero dritti dritti in Serie A dopo 34 anni di febbrile attesa.

L’appuntamento è fissato e segue di pochi giorni il successo di misura conseguito all’Arena Garibaldi ai danni del Frosinone con gol decisivo ad opera di Meister. Kick off alle ore 15 di domenica 4 maggio nella cornice del mastodontico impianto biancorosso, progettato dall’architetto Renzo Piano in occasione dei Mondiali italiani del 1990.

La situazione di classifica

Diamo una rapida ripassata all’attuale stato della classifica della cadetteria. Il Pisa viaggia con il vento in poppa in seconda posizione con 72 punti all’attivo frutto di 22 successi, 6 pareggi e 7 sconfitte: 59 gol fatti, 31 subiti (differenza +28). D’altra parte troviamo un Bari che ad oggi occupa l’ultimo posto disponibile per partecipare alla fase dei playoff.

I pugliesi sono ottavi a quota 44 con uno score di 9 vittorie, 17 pareggi e 9 sconfitte. Per Bellomo e soci sono 39 le reti messe a segno contro le 37 incassate (differenza +2). Nel turno precedente abbiamo già accennato all’acuto di misura dei toscani sul Frosinone, mentre i “galletti” hanno incassato un brusco stop sul campo del Cosenza.

Il valore delle rose di Bari e Pisa

Capitolo rose. Il Bari presenta una lista di 25 tesserati, di cui 8 stranieri (32%), con età media pari a 28,1 anni. Il valore totale del team ammonta a 20,65 milioni di euro con saldo trasferimenti negativo di 170 milioni. Questa la ripartizione ruolo per ruolo: 3 portieri, 6 difensori, 12 centrocampisti, 4 attaccanti. Di Mehdi Dorval il cartellino più pesante: 4 milioni di euro. Superano la soglia del milione pure Vicari (1,10 milioni), Maggiore (2 milioni), Pereiro (1 milione secco), Bonfanti (2,50 milioni).

D’altro canto il Pisa registra in gruppo 27 calciatori, di cui 13 stranieri (48,1%), con età media di 26,3 anni. Il valore complessivo tocca la vetta di 57,65 milioni di euro con saldo di mercato negativo di 1,95 milioni. Canestrelli, Tramoni e Lind sfoderano i cartellini più valorosi, rispettivamente di 6, 5 e 4,50 milioni di euro. La ripartizione per settori di campo è la seguente: 3 portieri, 10 difensori, 6 centrocampisti, 8 attaccanti.

Due proprietà con il Cinema nelle vene

La Società Sportiva Calcio Bari, “La Bari” per i caldi tifosi pugliesi, è presieduta dal luglio del 2018 da Luigi De Laurentiis con due promozioni in breve tempo dalla D alla C e dalla terza serie al campionato cadetto. Quello dei “galletti” è un tipico caso di multiproprietà, con il padre Aurelio al timone dal 2004 del Napoli. La Filmauro è la storica società cinematografica gestita proprio dalla famiglia De Laurentiis con un respiro internazionale consolidato.

La piazza biancorossa non ha sempre visto positivamente alcune scelte societarie, ma la stabilità assicurata dall’attuale dirigenza dopo periodi complicati dalle parti del San Nicola è assolutamente lapalissiana.

Tante volte abbiamo già rendicontato dell’assetto societario del Pisa Sporting Club. Una realtà brillante e ambiziosa collegata, anche in questo caso, al mondo del cinema. Il Presidente dei nerazzurri toscani infatti è Giuseppe Corrado, patron del colosso al box office “The Space Cinema“. L’attuale Presidente del Pisa vanta anche un passato pluriennale da dirigente di Barilla.

Numeri a confronto

Scateniamoci ora con le statistiche ricorrendo ai fondamentali dati Opta. Stuzzicante osservare le informazioni sui contrasti aerei: 1319 per il Bari, 1694 per il Pisa. Di seguito la percentuale media di possesso palla: pugliesi 50,9%, toscani 45,3%.

A proposito di dati in percentuale, ecco quelli relativi al tasso di precisione nei tiri: 42,26% per i biancorossi, 38,94% per i biancorossi. Il Bari inoltre ha perso 5 punti da una posizione di svantaggio nel risultato parziale, mentre il Pisa ugualmente ne ha dilapidati 7