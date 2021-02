Odion Ighalo riparte dall'Arabia Saudita

Nuova avventura per Odion Ighalo, che nel corso delle ultime stagioni sta letteralmente viaggiando in giro per il mondo, da occidente a oriente. Dopo aver terminato il suo prestito al Manchester United, ha firmato ufficialmente per l’Al Shabab, squadra dell’Arabia Saudita.

La società araba ne ha dato l’annuncio in modo ufficiale. L’attaccante nigeriano, che ha giocato anche nell’Udinese e possiede il passaporto italiano, era tornato momentaneamente allo Shanghai Shenhua in Cina, prima di firmare per l’Al Shabab e cominciare da oggi questa nuova avventura.

E’ durata un anno la sua parentesi in Premier League, con qualche buona prestazione ma pochissime occasioni per giocare dal primo minuto. Adesso la nuova avventura in Arabia Saudita.

Approda nella squadra che sta comandando la classifica della Pro League e che conta Ever Banega come suo giocatore più rappresentativo.

OMNISPORT | 05-02-2021 09:35