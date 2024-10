Offerta speciale di Dazn per vedere la Serie A a un prezzo scontato sul piano Standard con l'occasione di Inter-Juve

Si avvicina il “Derby d’Italia“. Alla nona di campionato è già tempo di Inter-Juve. Una partita che mette in palio punti importantissimi in chiave scudetto. Di fronte due delle grandi favorite per la vittoria finale: i nerazzurri campioni d’Italia di Simone Inzaghi e i bianconeri del nuovo corso firmato Thiago Motta. L’Inter parte coi favori del pronostico, sia per il fattore campo sia per l’oggettiva qualità dei giocatori in squadra che sta attraversando un ottimo momento di forma. La Juve ha intrapreso una nuova strada basata sul ringiovanimento coatto della rosa e su un cambio di filosofia di gioco: tanti i giovani lanciati sin qui da Motta con alterne fortune, così come il gioco espresso a tratti piacevole e coinvolgente e a tratti invece involuto e sterile. La squadra segna poco, tira pochissimo in porta ed è ancora alla ricerca di una sua identità precisa. Non è neanche fortunatissima, con diversi giocatori fermi per infortunio. Insomma, sulla carta sembrerebbe un match senza storia, ma sappiamo tutti che non sarà così perché questa è una partita speciale. Talmente speciale che questa volta sarà possibile vederla con lo sconto.

Dazn, che detiene l’esclusiva per trasmettere tutte le partite del campionato (7 in esclusiva totale e 3 in co-esclusiva) propone uno sconto sul piano Standard, seguendo una formula che ha già adottato più volte anche nella passata stagione. Uno sconto che consente ai nuovi abbonati di risparmiare circa il 40% ma che ha il difetto di avere una durata molto limitata: c’è tempo solo fino al 27 ottobre.

Ovviamente non si potrà vedere solo Inter-Juve, ma anche tutto il resto del campionato. Quindi anche i tifosi di Napoli, Milan, Roma, Lazio e di tutte le squadre di Serie A possono approfittare dell’offerta speciale.

In cosa consiste l’offerta Dazn con lo sconto

Fino al 27 ottobre c’è la possibilità di sottoscrivere l’abbonamento Standard a condizioni molto vantaggiose. Si può scegliere:

il piano Annuale dilazionato pagando 19,90 euro al mese per i primi 3 mesi. Il costo di listino sarebbe 34,99 euro al mese: quindi si risparmiano 15 euro, ossia circa il 40% del prezzo normale. Passati i 3 mesi sarà applicato il prezzo abituale. Per effettuare l’abbonamento basta cliccare qua sotto:

In cosa consiste il Piano Standard

Ulteriori dettagli tecnici su numero di dispositivi associati e reti collegate li trovate sul sito di Dazn. Il piano Standard consente di vedere, oltre a tutte le partite di Serie A, anche tutte le partite di Serie B, la Liga, una selezione delle partite del campionato portoghese e poi ancora tutto il basket italiano, il meglio del volley e molto altro Fai subito qui il tuo abbonamento a Dazn