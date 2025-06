Italia-Moldova, moviola: l’arbitro salva gli azzurri, gol annullato e rigore negato agli ospiti

La prova dell’arbitro Schnyder al Maipei Stadium per la gara di qualificazioni ai Mondiali analizzata ai raggi X, lo svizzero ha ammonito 2 giocatori

Urs Schnyder, la scelta dell’Uefa per Italia-Moldavia, quest’anno conta due presenze in Champions League. Svizzero, classe 1986, ha un’esperienza limitata a livello internazionale pur essendo arbitro Fifa dal 2018. Urs Schnyder è insegnante di educazione fisica, una volta per un arbitraggio ha ricevuto anche minacce di morte, è frontman di una band di doom metal, i Preamp Disaster, i Disastri del preamplificatore ma vediamo come se l’è cavata ieri sera al Maipei Stadium.

I precedenti di Schnyder con Italia e Moldova

Per il fischietto elvetico è stato il debutto con entrambe le nazionali. Aveva incrociato solo una volta i nostri colori, la Nazionale Under 20 al torneo Quattro Nazioni nel novembre del 2016 (prima di diventare arbitro Fifa nel 2018), con un ko contro la Germania.

L’arbitro ha ammonito 2 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Marco Zürcher e Benjamin Zürcher con Cibelli IV uomo, Tschudi al Var e Wolfensberger all’Avar, l’arbitro ha ammonito due giocatori: Frattesi (I), Nicolaescu (M)

Italia-Moldova, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Gara combattuta ma non troppo fallosa che si chiuderà con 20 falli: 8 da parte degli azzurri, 12 della Moldava. Al 9′ segna la Moldova: cross da sinistra di Reabciuk e perfetto colpo di testa di Nicolaescu che anticipa Ranieri e batte Donnarumma. C’è un lungo check del Var e alla fine la rete viene annullata per fuorigioco sul cross di Reabciuk. Al 27′ i moldavi protestano a lungo per un rigore non concesso dopo un intervento rischioso in area azzurra su Caimacov da parte di Dimarco: ne fa le spese il Ct della Moldavia Clescenco che viene ammonito perché va ad aggredire il quarto uomo.

Primo giallo al 71′ per Nicolaescu per un fallo su Bastoni. All’84’ ammonito Frattesi per una sbracciata su Stina. Dopo 6’di recupero Italia-Moldova finisce 2-0.