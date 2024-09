Offerta speciale di Dazn per vedere la Serie A a un prezzo scontato sul piano Standard con l'occasione di Inter-Milan e Juve-Napoli

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Il campionato 2024-25 promette di essere equilibrato e aperto a qualunque pronostico. Certo l’Inter parte coi favori del pronostico ma il nuovo Napoli di Antonio Conte e la nuovissima Juve di Thiago Motta promettono di essere avversarie agguerrite e piene di entusiasmo. E poi c’è sempre l’incognita Milan. Destino vuole che queste 4 squadre si affrontino in due match attesissimi nella 5a giornata: sabato 21 alle 18.00 si gioca infatti Juve-Napoli e domenica sera Inter-Milan.

Dazn, che detiene l’esclusiva per trasmettere tutte le partite del campionato (7 in esclusiva totale e 3 in coesclusiva) propone uno sconto sul piano Standard, seguendo una formula che ha già adottato più volte anche nella passata stagione. Uno sconto che consente ai nuovi abbonati di risparmiare circa il 40% ma che ha il difetto di avere una durata molto limitata: c’è tempo solo fino al 22 settembre.

In cosa consiste l’offerta Dazn con lo sconto

Fino al 22 settembre c’è la possibilità di sottoscrivere l’abbonamento Standard a condizioni molto vantaggiose. Si può scegliere:

il piano Mensile pagando 24,90 euro al mese per i primi 3 mesi. Il costo di listino sarebbe 44,99 euro al mese: quindi si risparmiano circa 20 euro, ossia circa il 40% del prezzo normale. Il piano Mensile consente eventualmente la disdetta entro 30 giorni. Passati i 3 mesi ovviamente sarà applicato il prezzo abituale.

pagando al mese per i primi 3 mesi. Il costo di listino sarebbe 44,99 euro al mese: quindi si risparmiano circa 20 euro, ossia circa il 40% del prezzo normale. Il piano Mensile consente eventualmente la disdetta entro 30 giorni. Passati i 3 mesi ovviamente sarà applicato il prezzo abituale. il piano Annuale dilazionato pagando 19,90 euro al mese per i primi 3 mesi. Il costo di listino sarebbe 34,99 euro al mese: quindi si risparmiano 15 euro, ossia circa il 40% del prezzo normale. Passati i 3 mesi ovviamente sarà applicato il prezzo abituale.

In entrambi i casi due ottime opportunità per abbonarsi, seguire tutte le partite da qui in avanti. Ma, ripetiamo, lo sconto termina il 22 settembre.

Abbonati qui a Dazn per approfittare dello sconto

Fonte:

In cosa consiste il Piano Standard

Ulteriori dettagli tecnici su numero di dispositivi associati e reti collegate li trovate sul sito di Dazn. Il piano Standard consente di vedere, oltre a tutte le partite di Serie A, anche tutte le partite di Serie B, la Liga, una selezione delle partite del campionato portoghese e poi ancora tutto il basket italiano, il meglio del volley e molto altro Fai subito qui il tuo abbonamento a Dazn