Catanzaro-Cesena, moviola: il Var dà e toglie, rigori, gol annullati e polemiche al Ceravolo

La prova dell’arbitro Sacchi nel preliminare dei playoff di serie B analizzata ai raggi X, il fischietto marchigiano ha ammonito sei giocatori

Quella passata per Juan Luca Sacchi, la scelta di Rocchi per Catanzaro-Cesena, è stata una stagione ricca di soddisfazioni, dall’esordio di De Rossi sulla panchina della Roma a Inter-Lazio. L’arbitro di Macerata, 40 anni a ottobre, ha diretto 16 partite in Serie A, 4 in B e due in Coppa Italia (Lazio-Genoa agli Ottavi e Juve-Frosinone ai Quarti). Oltre 250 apparizioni ufficiali in tutte le competizioni. In stagione ha debuttato maluccio in Parma-Milan per poi migliorare in Atalanta-Fiorentina e deludere ancora in Udinese-Inter ma come se l’è cavata ieri il fischietto marchigiano?

I precedenti di Sacchi con Catanzaro e Cesena

Sacchi finora ha inflitto 881 ammonizioni, 27 espulsioni e concesso 43 calci di rigore. Il fischietto marchigiano, che aveva diretto l’1-1 interno stagionale dei calabresi con la Reggiana dello scorso 2 marzo 2025, contava altri quattro precedenti con il Catanzaro e tutti al “Ceravolo“: un pareggio con l’Ascoli del 18 ottobre 2013 e tre vittorie senza subir gol contro Fondi (2-0 dell’11 dicembre 2011, Perugia (1-0 del 2 marzo 2014) e Cosenza (2-0 nel derby del 26 novembre 2023). Sette incroci con il Cesena (3 vittorie, 2 pari e due sconfitte)

L’arbitro ha ammonito 6 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Di Gioia e Moro con Monaldi IV uomo, Fabbri al Var e Mariani all’Avar, l’arbitro ha ammonito sei giocatori: Bonini, Iemmello, Adamo, Rares, Calò, Russo

Catanzaro-Cesena, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 20′ il Catanzaro reclama un rigore: Quagliata entra in area e va a terra dopo un intervento rude di Adamo che rischia tantissimo ma il Var segnala una posizione di fuorigioco. Al 36′ segna Iemmello sugli sviluppi di una punizione di Petricciuolo, si alza la bandierina dell’assistente Moro e l’arbitro annulla per fuorigioco ma serve l’intervento del Var per capire se Piacentini lo teneva in gioco, sia pur per una spalla. Dopo il check viene confermato l’offside. Primo giallo al 43′ per Bonini, per un intervento falloso su Saric.

Al 48′ il Cesena chiede il rigore per fallo di Pompetti su Bastoni, l’arbitro viene richiamato all’on field review e concede il penalty che però Shpendi si fa parare da Pigliacelli che si ripete anche sulla ribatutta di Saric. Al 55′ ammonito Iemmello per essersi tolto la maglietta in occasione del gol realizzato. All’80’ ammonito Adamo per una trattenuta ai danni di Ilie, che si stava involando in contropiede. Prima del fischio finale ammoniti anche Rares e Calò per reciproche scorrettezze e Russo per gioco scorretto con braccio alto su Scognamiglio. Catanzaro-Cesena finisce 1-0.