Okaka e il ritorno in Nazionale: "Grazie Udine e Mancini"

Il 2020 è stato l’anno del ritorno ad altissimi livelli e addirittura alla Nazionale per Stefano Okaka, a distanza di oltre quattro anni e mezzo dalla precedente esperienza in azzurro. E il centravanti dell’Udinese non ha nascosto tutta la sua soddisfazione in un’intervista a ‘The Guardian’, promettendo di non volersi certo fermare qui.

“Tornare in Nazionale ha rappresentato qualcosa di incredibile per me. Nessuno può capire cosa comporti – ha spiegato l’attaccante umbro -. A Udine ho ritrovato la fiducia in me stesso e il resto l’ha fatto Mancini. Mi conosce, è un tecnico fantastico e in Nazionale ha creato qualcosa di unico”.

Ora si prospetta anche l’ipotesi di prendere parte agli Europei. Okaka cerca di non pensarci: “Voglio restare umile ed aiutare la squadra. Farò il mio lavoro, poi vediamo cosa succede”.

OMNISPORT | 09-02-2021 22:18