Olanda – Qatar, le probabili formazioni

29-11-2022 12:54

Da oggi in avanti si fa ancora più sul serio visto che inizia l’ultimo turno dei gironi, quello decisivo per capire chi andrà avanti e chi no.

Alle ore 16 tocca ad Olanda – Qatar due formazioni che non si sono mai incrociate in tutta la loro storia. La squadra di Van Gaal proverà ad affidarsi ancora a Gapko, attualmente il più in forma tra i suoi nonché considerato “l’uomo che sblocca le partite”.

Il Qatar del ct Sanchez cercherà, invece, di chiudere in bellezza davanti ai propri tifosi dopo centottanta minuti non esaltanti e che lo hanno già condannato all’esclusione dal resto del mondiale.

Ecco le probabili formazioni.

Olanda (3-4-1-2): Noppert; Timber, Van Dijk, Aké; Dumfries, De Roon, De Jong, Blind; Gakpo; Klaassen, Depay. Allenatore: Van Gaal.

Qatar (5-3-2): Barsham; Pedro, Bassam, Khoukhi, A. Hassan, Ahmed; Al Haydos, Boudiaf, Madibo; Ali Almoez, Afif. Allenatore: Sanchez.