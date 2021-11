Olimpia, Baldasso: "Milano occasione unica"

30-11-2021 10:43

Parla l’ultimo acquisto in casa Olimpia Milano, ovvero Tommaso Baldasso. Intervistato da “La Repubblica” ha parlato di questo nuovo percorso: “L’Olimpia è quel treno che tutti i giocatori vorrebbero passasse almeno una volta nella loro vita, io ho avuto la fortuna di salirci. E so che sarò felice di averlo fatto”.

E poi: “Il mio agente mi ha parlato di questa possibilità e mi ha anticipato quello che l’Olimpia aveva in mente per me. Ho accettato l’opportunità con la consapevolezza di quello che significa giocare in una squadra con un tecnico e tanti giocatori straordinari con l’obbiettivo di conquistare la loro stima e fiducia. L’impatto con l’Armani è stato importante, lavori al top, in un sistema professionale e preciso in ogni aspetto. So che con loro ho l’opportunità di migliorare e che oggi sono in un club che ti segue sempre, anche a livello individuale. Per ogni giocatore, l’Olimpia è un onore ma anche un punto d’arrivo, io la considero una nuova partenza. Ho accettato la sfida di fare un salto di qualità: non sono più un ragazzino e voglio mettermi alla prova sperando di dimostrare, nello spazio che mi verrà concesso in Serie A, quello che ho imparato durante la settimana. Sono molto contento”.

