Olimpia, brutto ko all'esordio in casa

Finisce male l’esordio casalingo al Forum per l’Olimpia Milano, che cede a una Germani Brescia che passa con merito per 73-65. Milano paga una prestazione insufficiente in attacco, al di là delle percentuali che recitano di un 21/38 da 2 ma soprattutto 2/20 da 3: nella metà campo offensiva l’Olimpia è apparsa statica, poco fluida, contro una difesa ben messa in campo da Vincenzo Esposito. Nei biancorossi da salvare solo le prestazioni di Roll e Mack, oltre a qualche lampo di Tarczewski e Brooks, mentre nella Germani sono quattro gli uomini in doppia cifra con Lansdowne MVP.

Con Micov fuori per lombalgia, oltre ai lungodegenti Nedovic e Gudaitis, Messina sceglie Roll e Moraschini in quintetto insieme a Mack, Brooks e Tarczewski. Inizio abbastanza lento, con Milano avanti grazie a Roll e Tarczewski, ma dopo pochi possessi l’Olimpia si inceppa sia in attacco che sulla difesa del pick&roll bresciano, specialmente quando è coinvolto Cain: l’ex Varese segna tre canestri consecutivi costringendo Messina al timeout sul -5.

A parte un canestro di Brooks, però, Milano non si sblocca: con la regia di un ispirato Vitali il parziale bresciano diventa di 14-2 e l’Olimpia torna a segnare dopo oltre 4’ a secco soltanto con un lay-up di Rodriguez, ma dopo 10’ è sotto di 11 sul 10-21. Il secondo quarto parte con altro piglio: Mack si sblocca subito con due canestri consecutivi, Moss punisce da 3 dall’angolo, ma Milano riapre i giochi con un parziale di 10-0 ispirato dall’ex NBA, arrivando al -1 con tre liberi di Roll. Nonostante il tiro da 3 non entri (0/11 nel primo tempo) e Vitali sblocchi la Germani, con Brooks e Mack sugli scudi Milano impatta a fine primo tempo.

La ripresa si apre con la prima tripla biancorossa di serata, per mano di Roll, e Milano prova a scappare firmando il +6 con un Tarczewski molto protagonista sotto i tabelloni. Brescia però risponde con Lansdowne, che apre un parziale di 11-0 con le triple di Sacchetti, Laquintana e Abass, che ribalta il match sul finale di terzo quarto, chiuso dalla Germani sul +6. Roll e Mack riportano Milano in parità in avvio di ultimo quarto, con la difesa Olimpia che tiene Brescia senza segnare per più di 3’30”, ma la Germani non molla e si riporta avanti sul +4 a 4’ dalla fine con Horton. Milano riesce a trovare canestri soltanto dalla lunetta, e Moss firma una tripla importante per il +5 a 3’ dalla fine. Importante anche perché Milano continua a sbagliare ripetutamente dall’arco, non riuscendo a riaprire l’incontro e consegnando una vittoria meritata alla Germani, suggellata dalla tripla di Horton.

SPORTAL.IT | 29-09-2019 19:00