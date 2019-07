Olimpia, conferme su Casspi

Arrivano altre conferme su un possibile arrivo di Omri Casspi a Milano. Secondo la Gazzetta dello Sport, l'Olimpia sarebbe sulle tracce dell'ala grande israeliana, la scorsa stagione nei Grizzlies in Nba.

Dopo il taglio a Memphis il cestista non trova un ingaggio negli Stati Uniti e potrebbe tornare in Europa. Trentuno anni, in carriera Casspi ha vestito anche le maglie di Maccabi Tel Aviv, Sacramento Kings, Cleveland Cavaliers, Houston Rockets, New Orleans Pelicans, Minnesota Timberwolves, Golden State Warriors.

SPORTAL.IT | 05-07-2019 09:00