Olimpia in flessione, Messina non si nasconde

Seconda sconfitta consecutiva in Eurolega e terza nelle ultime sei partite ufficiali considerando anche il campionato per l’Olimpia Milano, che dopo la scoppola contro il Barcellona cede anche nettamente sul campo del Baskonia, vittorioso per 86-69.

La squadra di Ettore Messina è quindi costretta a rinviare ancora una volta la qualificazione ai playoff.

Il commento di Messina

Il coach siciliano non usa giri di parole per commentare la prova della propria squadra:

“Dobbiamo complimentarci con i nostri avversari, hanno giocato una bella partita. Non stiamo attraversando un buon momento a livello fisico, ma ci può stare perché questa è una stagione particolare. Giochiamo da sette mesi ogni tre giorni. La gente pensa che si possa giocare bene per 10 mesi, ma non è così. Dobbiamo avere pazienza. Giocare senza il supporto del pubblico non è facile per nessuno, ma mi sembra che in Eurolega stiamo facendo buone cose“,

ha concluso Messina.

Per Milano, dopo la gara di domenica in campionato a Venezia, il prossimo avversario in Eurolega sarà la Stella Rossa, decisamente più alla portata rispetto agli ultimi due ostacoli incontrati in Europa.

