Olimpia, James frena sul rientro

L'Olimpia è ad un passo dalla clamorosa eliminazione dalla corsa play-off. Sotto 1-2 con Avellino, dovrà conquistare gara 4 (al PalaDelMauro, venerdì sera) per trascinare la serie alla decisiva gara 5 in quel del Forum. Dovrà farlo senza James.

La stella biancorossa è infortunata e non ha nessuna intenzione di tornare prima del previsto: "Torno in campo solo al 100%. In stagione ho giocato più volte infortunato. Non voglio rifare gli stessi errori", le sue parole su Twitter.

SPORTAL.IT | 23-05-2019 09:19