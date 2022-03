Olimpia, mese importante per Messina e i suoi: ben 6 match di Eurolega

02-03-2022 14:42

Mese intenso e crocevia importante per l’Olimpia Milano.

Olimpia che per il momento salterà almeno i match di Eurolega con le squadre russe dell’UNICS Kazan e lo Zenit San Pietroburgo.

Alla formazione meneghina rimangono sette partite da giocare in stagione regolare, ma di queste solo due sono in casa. Il 18 marzo contro il Bayern Monaco e infine il 31 marzo contro l’AS Monaco. Ben cinque invece sono le trasferte ancora in programma: si parte venerdì da Atene/Panathinaikos, poi il 10 marzo è in programma quella di Madrid e il 22-24 marzo ci sarà la doppia Tel Aviv-Istanbul/Efes. L’ultima trasferta a Villeurbanne chiuderà la regular season in Europa.

In questo mese le scarpette rosse giocheranno sei gare di EuroLega e quattro di campionato (Tortona, Trieste, Brescia, Varese). Fanno 10 gare nel giro di 27 giorni (dal 4 al 31), anche se avrebbero dovuto essere 12 in 31 determinando il mese più impegnativo della stagione.

