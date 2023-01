Olimpia Milano, Napier prima scelta per la regia

26-01-2023 09:16

Questa sera l’Olimpia sarà di scena sul campo del Monaco. Ultima in classifica in Eurolega, la società biancorossa pare pronta a rinforzarsi. Serve, soprattutto, un playmaker che possa prendere il posto di Pangos, out per infortunio da diverse settimane.

Secondo diverse indiscrezioni, il nome giusto sarebbe quello di Napier. Il 31enne play ha un passato importante in NBA (oltre 300 partite disputate) e ha già sperimentato, anche se per poco tempo, l’Europa con la casacca dello Zenit. La sua ultima apparizione è stata con i Capitanes in Messico. Arriverebbe con un contratto sino al termine della stagione in corso. Sarebbe un elemento molto utile per dare una mano a coach Messina a livello di costruzione del gioco.