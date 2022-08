30-08-2022 18:45

Ospite d’eccezione al Forum: Gregg Popovich ha assistito all’allenamento dell’Olimpia Milano e dopo è entrato in campo per parlare con Ettore Messina (suo ex vice ai San Antonio Spurs) e anche con giocatori e membri dello staff.

Sui profili social, l’Olimpia Milano ha omaggiato così Popovich: “Sembrava un allenamento come tutti gli altri, poi è arrivato Gregg Popovich con i suoi 5 titoli NBA, il record di vittorie e l’oro olimpico. Il resto potete immaginarlo…”.