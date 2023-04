Olimpia Milano, un club in Nba interessato a Messina

Il tecnico siciliano sarebbe finito nel mirino degli Utah Jazz per il ruolo di assistant-coach.

24-04-2023 18:12

Ettore Messina di nuovo in Nba? Secondo quanto riportato da Sportando, gli Utah Jazz sono alla ricerca di un assistant-coach di livello da affiancare a Will Hardy nella prossima stagione e nella loro lista avrebbero inserito anche l’allenatore dell’Olimpia Milano.

Messina e Hardy si conoscono bene, visto che hanno condividono un passato comune nello staff di Gregg Popovich ai San Antonio Spurs. Quella di tornare in Nba sarebbe decisamente un’offerta allettante per il coach dell’Olimpia Milano, che in passato ha avuto ruolo di consulente ai Los Angeles Lakers e di vice per ben cinque anni nel club texano. Anche perché in Europa il catanese ha vinto tutto, il sogno sarebbe quello di trionfare anche in America seppur con un ruolo più marginale.

Il futuro di Ettore Messina però sembra già segnato, come ha dichiarato recentemente il general manager dei meneghini Christos Stravropoulos: “Ettore Messina resterà alla guida dell’Olimpia Milano la prossima stagione, ha un contratto. È stato un anno molto difficile, con una sequenza costante di sfortune. Abbiamo perso giocatori importanti, fin dall’inizio, e questa è una componente fondamentale della nostra stagione fallimentare in EuroLeague. Abbiamo iniziato ad allenarci con tutti i nostri effettivi solo tre settimane fa. Ora stiamo guardando alla lega italiana, la nostra stagione non è finita”.

Giustamente gli alibi non mancano a Messina ma l’Olimpia può ancora puntare al titolo italiano. Poi ci sarà tempo per l’allenatore siciliano di pensare al futuro, che però salvo sorprese sarà ancora a Milano.