Messina dà lezione ai suoi: "Troppe palle perse, bene ai rimbalzi, contro Bologna non sei mai in controllo"; Scariolo rilancia: "Ridotte le distanze con concentrazione, lavoriamo sui dettagli".

11-06-2023 21:39

Si lavora sui dettagli, perché sono i dettagli a fare la differenza tra squadre così attrezzate: è questa la sintesi degli interventi in conferenza stampa di Ettore Messina e Sergio Scariolo, che ripartiranno a Bologna sul 2-0 per Milano.

Queste le parole del coach Olimpia: “Noi abbiamo giocato a strappi, loro sono stati tosti. Ci è mancata continuità: è importante aver dominati a rimbalzo, mentre le palle perse costituiscono un problema; non abbiamo dato il meglio contro la loro difesa, non ci siamo preparati a tiri comodi, la palla non è circolata fluida. Pensiamo a una gara alla volta, sfidiamo una squadra che ha molte risorse: non sei mai tranquillo quando hai di fronte Belinelli e Teodosic, ma non è questione di superficialità nostra. Basta poco, un tiro affrettato, una palla persa, scadere nel nervosismo.. L’ultima rimessa con tre lunghi in campo? Me lo ha imposto il regolamento e la necessità di avere chi potesse prendere il rimbalzo. Certo che mi sono preoccupato”.

Queste invece le dichiarazioni di coach Scariolo: “Sono soddisfatto della prestazione fatta dalla squadra, ci ha castigato qualche episodio nel finale dopo che avevamo dato il massimo per rientrare, usando concentrazione e cuore; non possiamo essere felici dopo una sconfitta, ma abbiamo fatto un salto in avanti e ridotto la differenza da Milano. A Bologna i tifosi ci daranno la giusta spinta nei momenti difficili, come ha fatto il pubblico del ‘Forum’ con Milano: i falli commessi nel finale su Shields e qualche tiro libero sono il rimpianto della serata, ma non si può contestare un giocatore per un tiro dalla lunetta. Un dato è importante: la Virtus ha una valutazione migliore dell’Olimpia, nonostante i 12 rimbalzi in meno”.