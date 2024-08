Olimpiadi, i risultati delle gare di oggi 5 agosto in diretta

Parigi, 5 agosto 2024. I risultati delle gare in programma oggi alle Olimpiadi. I piazzamenti di qualificazioni, punteggi partite e medaglie assegnate

Ancora una giornata ricca di gare e di impegni per la nazionale impegnata alle Olimpiadi di Parigi. In serata c’è grande attesa per le prove sulla pista di atletica con in gara anche l’azzurra Nadia Battocletti.

Risultati del giorno:

08:00 - Triathlon - Misto - Finale - Misto 1. Germania (Germania): 1:25:39h 2. Regno Unito (Regno Unito): +1s 3. Stati Uniti (Stati Uniti): +1s 09:00 - Beach Volley - Beach Volley - Ottavi di finale - F Müller, S. / Tillmann, C. 1 Graudina, T. / Samoilova, A. 2 09:30 - Tiro Sportivo - Pistola Fuoco Rapido 25m (M) - Finale - M 1. Yuehong Li (Cina): 32 2. Yeongjae Cho (Corea del Sud): 25 3. Xinjie Wang (Cina): 23 09:45 - Badminton - Singolo (F) - 3. Posizione - F Gregoria Mariska Tunjung 0 Carolina Marin 0 10:00 - Tennistavolo - Squadra (F) - Ottavi di finale - F Romania 0 India 0 10:05 - Atletica - 400m Ostacoli (M) - Preliminare - M 1. Rai Benjamin (Stati Uniti): 48.82s 2. Jaheel Hyde (Giamaica): 49.08s 3. Kyron McMaster (Isole Vergini britanniche): 49.24s 10:10 - Atletica - Lancio del Disco (M) - Gruppo di Qualificazione A - M 1. Mykolas Alekna (Lituania): 67.47m 2. Matthew Denny (Australia): 66.83m 3. Lukas Weisshaidinger (Austria): 66.72m 10:13 - Atletica - 400m Ostacoli (M) - Preliminare - M 1. Karsten Warholm (Norvegia): 47.57s 2. Clement Ducos (Francia): 47.69s 3. Abderrahman Samba (Qatar): 48.35s 10:21 - Atletica - 400m Ostacoli (M) - Preliminare - M 1. Rasmus Mägi (Estonia): 48.62s 2. CJ Allen (Stati Uniti): 48.64s 3. Alison Dos Santos (Brasile): 48.75s 10:29 - Atletica - 400m Ostacoli (M) - Preliminare - M 1. Roshawn Clarke (Giamaica): 48.17s 2. Ezekiel Nathaniel (Nigeria): 48.38s 3. Wilfried Happio (Francia): 48.42s 10:37 - Atletica - 400m Ostacoli (M) - Preliminare - M 1. Malik James-King (Giamaica): 48.21s 2. Matheus Lima (Brasile): 48.90s 3. Alastair Chalmers (Regno Unito): 48.98s 10:50 - Atletica - 400m Ostacoli (F) - Ripescaggio - F 1. Ayomide Folorunso (Italia): 55.07s 2. Naomi van den Broeck (Belgio): 55.00s 2. Alanah Yukich (Australia): 55.00s

Calendario-Risultati | Medagliere | Discipline-Medaglie