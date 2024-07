Olimpiadi, Musetti ko con Cerundolo a Umago e comincia la corsa contro il tempo. Nadal contro gli organizzatori

Lorenzo Musetti non riesce a completare la super giornata del tennis italiano e si arrende in finale contro l’argentino Francisco Cerundolo. Nadal polemico con gli organizzatori per il calendario

Lorenzo Musetti non riesce a completare la sua impresa a Umago e si arrende nella finale del torneo croato dopo tre set combattutissimi contro l’argentino Francisco Cerundolo e ora comincia la corsa contro il tempo per riuscire a essere a Parigi e giocare la partita di primo turno contro il francese Monfils.

Musetti, la battaglia contro Cerundolo

Un po’ di amarezza per Lorenzo Musetti che non riesce a centrare il primo trofeo della sua stagione cedendo al terzo set contro l’argentino Francisco Cerundolo, e non riesce ad eguagliare il successo di Berrettini a Kitzbuhel. Parte forte l’azzurro che riesce a rompere l’equilibri nel primo set sul risultato di 2-2 mettendo insieme 4 game consecutivi e portandosi avanti con il punteggio di 6-2. Nel secondo set però il sudamericano reagisce subito e piazza subito il break allungando sul 3-0. Musetti riesce a rientrare ma cede ancora una volta il servizio e si deve arrendere con il match che torna in parità. Il terzo è una vera e propria battaglia con Musetti riesce a strappare il servizio ma al momento di servire per il titolo perde il servizio. Al tiebreak parte fortissimo ma Cerundolo riesce a rientrare e a conquistare la vittoria.

Parigi 2024: la corsa contro il tempo

Ora per Lorenzo Musetti, così come per il suo avversario di stasera, Francisco Cerundolo comincia la corsa contro il tempo per riuscire a essere a Parigi e giocare il primo turno. Il toscano avrà un incontro molto complicato contro l’idolo di casa Gaels Monfils, mentre per l’argentino c’è un match decisamente più abbordabile contro il cileno Barrios Vera. Per entrambi c’è decisamente poco riposo a disposizione. Amarezza per Musetti alla fine del match che però prova a pensare alle Olimpiadi: “Questa sconfitta anche se amara mi darà tanta forza per domani, per rappresentare i miei colori ma stasera voglio ringraziare la mia ragazza e il mio bambino che saranno la mia unica gioia di stasera”.

La polemica di Nadal

Carlos Alcaraz ha cominciato alla grande il suo impegno alle Olimpiadi centrando la vittoria sia in singola contro il libanese Habib (battuto con il punteggio di 6-3, 6-1) sia in doppio con Rafael Nadal, liquidando la coppia argentina Molteni-Gonzalez con il punteggio di 7-6, 6-4. Ma proprio Rafa non è apparso particolarmente entusiasmo della scelta di dover scendere in campo nuovamente in campo domani intorno alle 14 contro Fucsovics dopo aver giocato fino a tarda sera il doppio: “Mi sembra una cosa assurda, non lo sapevo nemmeno, per il momento penso solo a tornare al villaggio e pensiamo a quello che è meglio da fare per la Spagna, per provare a ottenere i migliori risultati possibili”. In caso di vittoria Nadal sfiderebbe Djokovic.