Olimpiadi, Razzoli in lacrime: "Volevo finire con una medaglia"

16-02-2022 16:24

Non ha trattenuto le lacrime davanti alle tv Razzoli, ottavo nello slalom alle Olimpiadi di Pechino: “Devo essere soddisfatto e sono soddisfatto di essermi giocato una medaglia, di essere qua dopo una stagione passata a lottare con i giovani e a sciare forte. Ci credevo, stavo bene, sapevo che era difficile, che saremmo stati tutti vicini. Partire davanti nella prima avrebbe potuto aiutare, nella seconda ho poco da recriminare, forse un appoggio sul piede all’inizio che mi ha fatto perdere 2-3 decimi. Per fare medaglia bisognava essere perfetti in tutte le curve e io non lo sono stato. Non è bastato. Mi sarebbe piaciuto finire con una medaglia”.

Per Razzoli una gara intensa: “Sono emozionato perché è stato bello, lo sport è bello, ti insegna a inseguire i tuoi sogni e a crederci fino all’ultimo. Poi ci arrivi vicino e ci sono le lacrime. Non sono di delusione, sono più di gioia e anche di tristezza perché tutto è sfumato per poco. Lo sport ti insegna a guardare avanti. Se avessi fatto una medaglia avrei salutato lo sci, non l’ho fatta. Voglio fare ancora un podio, qualcosa di buono, ho un conto in sospeso con Kitzbuehel. Il lieto fine qui sarebbe stato bello, vediamo se riesco a mettercene un altro”.

OMNISPORT