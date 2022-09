Olympiacos in delirio: tutti pazzi per Marcelo

06-09-2022 11:30

Marcelo ha deciso di ripartire dalla Grecia e, in particolare dall’Olympiacos. Dopo una vita trascorsa a giocare con la prestigiosa casacca del Real Madrid (oltre 500 partite), il brasiliano ha scelto la Super League ellenica.

Contratto di un anno per il brasiliano che, con ogni probabilità, farà il suo debutto con la maglia del suo nuovo club nella sfida, valida per la prima giornata della fase a gironi di Europa League tra Olympiacos e Nantes (giovedì 8 settembre) o, al più tardi, nella sfida di campionato, di domenica prossima, in casa con il Volos. Marcelo è già diventato il beniamino assoluto dei tifosi dell’Olympiacos. In oltre 25.000 gli hanno dato il benvenuto all’Olympiacos.