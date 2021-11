Omaggio all'Inter dopo lo Scudetto: Ranieri nominato per il FIFA Fair Play Award 2021

24-11-2021 23:29

Un altro importante riconoscimento per Claudio Ranieri , gentleman del nostro calcio che oggi è tornato in Premier League sulla panchina del Watford.

Il tecnico romano è stato nominato al FIFA Fair Play Award 2021 per quanto accaduto al termine della scorsa stagione quando, da allenatore della Sampdoria , aveva reso omaggio all’Inter neo-campione d’Italia concedendogli il cosidetto passillo d’onore molto in voga all’estero.

Insieme a Claudio Ranieri concorrono per il premio lo staff sanitario della Danimarca , candidato per i soccorsi a Christian Eriksen durante i recenti Europei e Scott Brown , capitano del Celtic che si è schierato con Glen Kamara dei Rangers fatto oggetto di insulti razzisti in Europa League prima dell’Old Firm.

OMNISPORT