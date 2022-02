Omloop Het Nieuwsbolad: Van Aert vince da dominatore

26-02-2022 17:25

Wout Van Aert senza rivali nella Omloop Het Nieuwsblad, il primo appuntamento della stagione in Europa per il World Tour. Van Aert è scattato negli ultimi 30 chilometri, non lasciando spazio alla rimonta degli avversari. La corsa è stata spettacolare, da Gent e Ninove, 204 chilometri con 13 muri e 9 settori di pavè. Sonny Colbrelli ha vinto la volata dei piazzati davanti a Greg Van Avermaet e Oliver Naesen. Nei primi dieci, settimo e ottavo, Matteo Trentin e Andrea Pasqualon.

OMNISPORT