05-10-2022 12:13

In attesa che torni anche il bel gioco, l’Inter contro il Barcellona ha ritrovato carattere e unità di squadra, oltre a un successo che rilancia i nerazzurri nella corsa agli ottavi di finale di Champions League.

Onana protagonista per l’Inter

La vittoria è arrivata soprattutto per merito della difesa, retta da un André Onana che è sembrato in gran forma: il portiere camerunese ex Ajax ha dato indicazioni ai compagni e s’è fatto trovare pronto quando il Barça è arrivato in area di rigore, portando a casa il suo secondo clean sheet europeo con la maglia nerazzurra.

In casa Inter la prestazione di Onana ha però anche riaperto il dibattito su chi debba essere il portiere titolare dei nerazzurri anche in campionato: una buona fetta della tifoseria non si fida più di Samir Handanovic e vorrebbe Onana tra i pali anche in serie A.

Onana-Handanovic, la scelta dei tifosi dell’Inter

Logico, dunque, che nel mirino di questa parte della tifoseria torni Simone Inzaghi, accusato di non avere il coraggio necessario a spedire in panchina un giocatore importante per lo spogliatoio nerazzurro come lo sloveno.

“Vola su qualsiasi cross, si butta, incita i compagni, si tuffa anche quando la palla va fuori, fa urlare San Siro. Onana deve essere il portiere titolare dell’Inter. Punto e stop”, chiede su Twitter Raffaele, sintetizzando il pensiero di molti tifosi. “Tutta la difesa gioca più rilassata con Onana dietro, Handanovic ormai è l’ombra di sé stesso”, aggiunge Simone.

“Onana primo portiere. Senza dubbio”, scrive Tito. “Anche sul tiro di Dembele secondo me tocca la palla quanto basta per mandarla sul palo. Parata clamorosa”, aggiunte Ph.Inter. “È assurdo avere un portiere top , che giocando regolarmente può diventare solo che più forte, e panchinarlo in favore di Handanovic”, il parere di Matteo.

I dubbi dei tifosi dell’Inter su Onana

Altri tifosi, però, continuano a nutrire dubbi su Onana, come Effe: “È assolutamente un upgrade e spero che giocando con continuità prenda confidenza e migliori ancora… però attualmente ogni tanto fa delle uscite a farfalle che mi vengono i brividi”. “Sul gol annullato al Barcellona l’uscita di Onana non è stata così perfetta”, aggiunge Saverio, ricordando l’unica vera sbavatura della gara del camerunese, graziato in occasione dal VAR per il tocco di mano di Ansu Fati.

“Veramente Onana deve ringraziare che c’era il tocco di mano…”, scrive Sandro riferendosi allo stesso episodio. Stefano, infine, crede che a prescindere dalla gara di ieri il posto di Handanovic non è in discussione: “Spero di sbagliarmi ma con Il Sassuolo rivedremo Handa tra i pali”.