Open del Canada: le finali sono Hurkacz-Carreno Busta e Haddad Maia-Halep

14-08-2022 10:26

Sarà tra Hubert Hurkacz e Pablo Carreno Busta la finale dell’Open del Canada maschile a Montreal. Nelle semifinali il polacco ha superato in rimonta per 5-7 6-3 6-2 il norvegese Casper Ruud, lo spagnolo invece ha piegato per 7-5 6-7 6-2 il britannico Daniel Evans. La finale del torneo femminile la giocheranno invece a Toronto Beatriz Haddad Maia e Simona Halep. La mancina brasiliana, forse la più grande rivelazione della stagione WTA, ha battuto 6-4 7-6 la ceca Karolina Pliskova, mentre la rumena ha rimontato e avuto la meglio per 2-6 6-3 6-4 sulla statunitense Jessica Pegula.