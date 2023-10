Open Var, Rocchi allo scoperto sul mani di Pulisic e caso Sacchi-Di Monte

L'analisi del designatore Rocchi sul gol di Pulisic che ha deciso Genoa-Milan: "Manca la certezza del tocco di braccio dell'americano, vale la decisione presa sul campo".

09-10-2023 10:07

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio che racchiude un turbinio di emozioni. Sì, il pallone è una cosa seria. E io adoro raccontarne la grande bellezza.

A ‘Open Var‘ su Dazn il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi ha parlato del caso più controverso dell’ottava giornata di Serie A: il gol di Pulisic che ha deciso la sfida tra Genoa e Milan. C’è stato un tocco di braccio dell’americano? Ecco cosa ha detto il numero uno dei fischietti, che si è poi soffermato anche sul caso Sacchi-Di Monte.

Genoa-Milan 0-1: il gol di Pulisic è regolare? Le parole di Rocchi

Il dialogo tra l’arbitro Piccinini e il Var (Di Paolo-Nasca) sarà svelato nella trasmissione ‘Open Var’ soltanto la prossima settimana. Ma Rocchi ha comunque analizzato un episodio controverso che ha inciso non poco sul campionato, visto che il Milan ha staccato l’Inter in testa alla classifica. “Sono consapevole del fatto che l’azione lasci molti dubbi, ma manca la certezza del tocco di braccio di Pulisic – ha spiegato -. Non sono nato ieri e ho arbitrato anche io, però, quando non c’è una telecamera che dia sicurezza, allora vale la decisione presa sul campo”.

Rocchi, il ‘fattore verità’, la tecnologia e il monitor

Rocchi sottolinea come l’imperativa sia cercare “sempre la verità. E, quando non si riesce a trovarla, non si può andare a sensazione”. Il designatore evidenzia l’enorme contributo fornito dalla tecnologia, senza la quale “avremmo perso il rigore del Bologna con l’Inter”, ma afferma che “insistiamo su arbitri che decidano, proprio come successo in Genoa-Milan”. Perché Piccinini non è andato al monitor a rivedere l’azione di Pulisic? “Se viene chiamato e non c’è sicurezza, il rischio è di confonderlo. Poi a fine stagione tireremo le somme”.

Caso Sacchi-Di Monte: Rocchi sulla mancata stretta di mano

Ha sollevato un polverone la mancata stretta di mano tra l’arbitro Juan Luca Sacchi e l’assistente Francesca Di Monte in occasione della sfida tra Lecce e Sassuolo. Come già fatto dal presidente dell’AIA Carlo Pacifici, anche Rocchi minimizza: “La situazione è chiara e chiusa, mettiamoci una pietra sopra. Se ne è già parlato troppo: le nostre ragazze sono integrate molto bene e proprio loro chiedono che siano trattate come tutti gli altri”. A 90° minuto Pacifici aveva parlato di “fraintendimento” e di “polemiche su una problematica che non esiste”.