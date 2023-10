Milan, Pulisic e il gol dubbio, monta la rabbia social: un regalo ai rossoneri

Non si placa la polemica sul possibile mani dell'americano sulla rete che ha deciso la partita a Marassi: sotto accusa arbitro, Var, Figc e Lega

08-10-2023 12:00

Se una big come il Milan vince fuori casa con un gol quasi allo scadere viziato da un possibile mani è quasi scontato che se ne parli per giorni. La rete segnata da Pulisic a Marassi da ieri sera è un tormentone sul web dopo che anche il presidente del Genoa Zangrillo ha protestato vivacemente in diretta tv.

Il Var ha rivisto tante volte l’azione senza arrivare a una certezza

Sotto accusa lo stop in area con cui Pulisic addomestica il pallone apparentemente grazie a un controllo col braccio. La lunga revisione del Var Di Paolo e dell’assistente Avar Nasca non ha ribaltato la decisione del campo con cui il gol era stato convalidato dall’arbitro Piccinini, che a sua volta non ha ritenuto di dover andare a vedere l’episodio al video.

Sarà interessante domenica prossima su Dazn, in Open var, ascoltare il dialogo tra Di Paolo, Nasca e Piccinini con il commento del designatore Rocchi per gli episodi di Genoa-Milan ma intanto è il caos sui social.

Web senza dubbi: il gol di Pulisic era da annullare

Sul web è bufera: “dopo anni di Var qui si é toccato il punto di non ritorno, campionato falsato. Poi lamentatevi che nessun vuole spendere soldi per i diritti tv del campionato col verme”, oppure: “C’è un video con le reazioni di Giroud e Leao, il primo si gira verso l’arbitro prima ancora che Pulisic calci in porta (si aspetta il fischio) e Leao che inizialmente non esulta dopo il goal” e anche: “Leggo che “non trovano l’immagine che chiarisca che l’ha smorzata col braccio”. Infatti non l’ha smorzata, l’ha proprio stoppata”

Per molti c’è un complotto per far vincere il Milan

C’è chi scrive: “Pulisic ottimo giocatore anche di pallamano” e poi: “Lega, FIGC e Aia hanno deciso che lo scudetto torni a Milano!! Chi ha giocato a calcio sa bene che quello può essere solo uno stop con il braccio!!” e anche: “Tutti a celebrare Giroud in porta, ma gli attaccanti del Milan avevano già cominciato a giocare con le mani da alcuni minuti”

Il popolo dei social è scatenato: “Il braccio netto di Pulisic lo hanno visto tutti dopo il primo replay. Queste sono decisioni facili. Se il VAR è questo, meglio toglierlo. L’errore in campo può starci, tutto il resto no, compreso l’arbitro che non va a rivedere l’episodio al monitor” e ancora: “Le immagini non aiutano, ma il cambio di rotazione della palla svela chiaramente il tocco di braccio di Pulisic. Il gol era da annullare. Partita troppo fallosa del Milan e Piccinini troppo permissivo e mediocre.

Il pensiero di tutti i milanisti è invece racchiuso in questa considerazione: “Ci avete detto che era giusto non annullare quel gol di Udogie per mancanza di immagini chiare sul fallo di mano, ecco quindi ora beccatevi il gol di Pulisic e fateci il piacere di stare muti”