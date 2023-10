Genoa-Milan 0-1, Zangrillo è una furia. Giroud emozionato. Pioli no comment sul possibile fallo di mano

Genoa-Milan 0-1, decisivo Pulisic ma anche Giroud dopo l’espulsione di Maignan con un’uscita bassa e una parata in due tempi che ha permesso ai rossoneri di portare a casa l’intera posta in palio. Diavolo al comando solitario della Serie A.

A fine gara l’attaccante che è stato costretto a travestirsi da estremo difensore dato che Pioli aveva esaurito tutti i cambi a propria disposizione è stato intervistato a caldo da Sky Sport.

Ai microfoni di DAZN, Giroud ha raccontato la sua più che inattesa serata, iniziata da attaccante e finita da portiere (decisivo):

Non ho mai vissuto un momento del genere. Ho fatto una grande parata, ma poco prima sono stato anche molto fortunato e ringrazio la traversa. Abbiamo lottato come dei leoni e sono contento della vittoria. Ho avuto un attimo di incertezza con Calabria quindi ho preso coraggio decidendo di uscire, me la sentivo così ed è andata bene. Da piccolo giocavo in porta e mi divertivo. Abbiamo rialzato la testa e ora siamo primi in classifica. La maglia di Maingnan (con cui ha chiuso la partita, ndr)? Ora la incornicio.

Pioli:

Pioli:

Sul gol contestato di Pulisic:

Non so se fosse fallo di mano o meno e neppure mi interessa. Piccinini ha dovuto parlare molto col VAR. Sono episodi su cui faccio fatica a esprimermi. Il turnover? Ho preferito avere in campo giocatori più freschi mentalmente ancor prima che fisicamente. Quando ho chiamato i giocatori per convincerli a farli venire qui ho detto che tutti sono importanti e devo essere coerente con quello che dico altrimenti perdo credibilità.

Sul primato in classifica:

Zangrillo:

O siamo veramente dei codardi e cerchiamo di cerchiamo di analizzare quello che è accaduto. Ho il massimo rispetto degli arbitri e Piccinini. Negli ultimi cinque minuti abbiamo visto tutto quelli che è successo. Il regolamento recita che solo in caso di certezza si prende una decisione. Maignan ha fatto un’entrata assassina, Pulisic ha addomesticato il pallone col braccio: fallo di mano, non è gol. Bisogna essere obiettivi. Manca il buonsenso applicato al gioco.

Zangrillo:

Questa è l’ennesima volta che vedo i ragazzi piangere nello spogliatoio e mi dispiace. Questa sera ci sono state una serie di alchimie che sono chiarissime a tutti perché l’aggiustamento da parte di Pulisic del pallone è chiaro ed evidente. Chissà perché quando tocca a noi non c’è l’angolazione perfetta per vedere le immagini. Quando ci siamo noi la moviola non esiste e il VAR resta muto. Qua non è tutelato il gioco del calcio. Si paventa che ci saranno cinque squadre che faranno il loro campionato e una regione come la Liguria non è rispettata come un club che porta allo stadio 35mila persone. Abbiamo tenuto fino a quando il classico episodio fortuito, condito da un’incertezza, è stato valutato in un certo modo.

Io non faccio il cameraman o il giornalista, non faccio l’operatore del VAR. Quando c’è il Genoa a volta ci sono dei difetti di luminosità e di prospettiva. Si creano delle situazioni che lasciano margini di incertezza. Avrei gradito che l’arbitro fosse stato chiamato a vedere l’azione, ma il contributo del direttore di gara, che in quel momento l’ha vissuta con tutto il pathos di cui bisogna tenere conto quando si gioca in uno stadio come il Ferraris, l’avrei gradito.