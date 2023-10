Milan: Leao replica sul web alle critiche di Cassano, l’emoji fa impazzire i tifosi

Fantantonio aveva duramente attaccato il portoghese alla Bobo Tv dopo il pareggio in Champions League contro il Borussia Dortmund: l’attaccante ha risposto con l’immagine del pagliaccio

05-10-2023 15:19

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Rafael Leao ha replicato sul web alle dure critiche rivoltegli da Antonio Cassano alla Bobo Tv dopo il pareggio del Milan in casa del Borussia Dortmund: il portoghese ha pubblicato l’emoji del pagliaccio in un commento al video in cui Fantantonio parla di lui, facendo impazzire i tifosi rossoneri.

Milan, l’attacco di Cassano a Leao

Per la maggior parte degli addetti ai lavori Rafa Leao ha giocato una buona partita contro il Borussia Dortmund, risultando l’uomo più pericoloso per il Milan, soprattutto in fase di creazione e rifinitura delle occasioni da gol. Alla Bobo Tv, però, Antonio Cassano ha preso le distanze da questa lettura della gara: “Leao ha fatto quelle due o tre sgroppate, però zero tiri in porta, zero assist, poi sbaglia la giocata decisiva – il commento di Fantantonio -. A differenza del ragazzino del Manchester City (si riferisce a Julian Alvarez, ndr) che il mondo intero dovrebbe ringraziare e che è pure più piccolo di Leao. Lui nessuno lo esalta, se non il suo allenatore. Invece Leao fa due sgroppate… Leao è solo velocità, butta la palla avanti, ma arrivato a un certo punto devi fare la differenza. Questa sera lo marcavano Reyerson, Hummels che ha 38 anni (34 in realtà, ndr)…”.

Milan, Leao usa l’emoji del pagliaccio per rispondere a Cassano

L’attacco di Cassano a Leao non è rimasto senza risposta. Lo stesso attaccante del Milan ha replicato a Fantantonio ripubblicando il video con le sue dichiarazioni su Twitter e accompagnandolo con un commento al veleno: il portoghese ha infatti ripetutamente postato l’emoji che ride fino alle lacrime e quello del pagliaccio. Anche senza usare parole, dunque, Leao ha dato una definizione chiara di cosa pensa di Cassano e della sua opinione.

Milan, tifosi impazziti per la risposta di Leao a Cassano

Ovviamente il commento di Leao alle parole di Cassano non è passato inosservato agli occhi dei tifosi del Milan, che si sono schierati con il loro beniamino. “Ma Cassano come fa a dire quelle cose dopo una partita in cui Leao ha letteralmente messo a un metro dalla porta Pulisic e Chukwueze con due giocate splendide…”, il commento di Alessandro. “Cassano, un hater fulltime e un signor nessuno da giocatore”, aggiunge Cristiano. “Rafa non starlo a sentire”, l’invito di WGM. “Rafa non dare visibilità a sta gente, stai tranquillo che siamo tutti con te”, scrive Jericool.