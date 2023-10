Borussia Dortmund-Milan, moviola: I rigori negati e quel giallo che non c’era

La prova dell’arbitro polacco Marciniak analizzata ai raggi X dall’esperto di Prime Calvarese, sia i rossoneri che i tedeschi hanno chiesto un penalty

E’ l’arbitro più stimato dall’Uefa il polacco Marciniak, designato per Borussia Dortmund-Milan. In carriera vantava già 43 partite in Champions League, 18 in Europa League, 5 al Mondiale e 3 all’Europeo. Oltre alla finale Mondiale del 2022, Marciniak ha diretto la Supercoppa UEFA del 2018/2019 tra Real Madrid e Atletico Madrid, terminata 2-4. Nel complesso, le partite dirette in carriera sono ora 564.

Marciniak fece infuriare il Napoli

Nella scorsa stagione il polacco ha arbitrato la finale di Champions League tra Manchester City e Inter, partita diretta in maniera impeccabile. La gara che però tutti ricordano è quella del ritorno dei quarti, al Maradona, tra Milan e Napoli con la colpevole complicità del Var non fischiò un rigore agli azzurri per un fallo in area di Leao su Lozano ma come se l’è cavata ieri?

I precedenti di Marciniak con le due squadre

Sono quattro in totale i precedenti delle due squadre con il fischietto polacco: 3 per il Milan e 1 per il Borussia. Per i rossoneri il bilancio è perfettamente neutro: 1 vittoria, 1 pareggio ed 1 sconfitta. L’ultimo match è Napoli-Milan della scorsa Champions League, terminato 1-1.

Gli altri due sono Dinamo Zagabria-Milan sempre della scorsa stagione, terminata 4-0 per i rossoneri, e Liverpool-Milan della stagione 2021-22, terminata 3-2 per gli inglesi. L’unico precedente con i gialloneri risale invece alla stagione 2016-17: si tratta di Borussia-Dortmund-Real Madrid, partita della fase ai gironi terminata 2-2.

Borussia Dortmund-Milan, Marciniak ha ammonito 5 giocatori

Assistito dai connazionali Sokolnicki e Listkiewicz, con IV uomo Musiał, Kwiatkowski al Var e Lasyk all’Avar in Borussia-Milan l’arbitro ha ammonito 5 giocatori, di cui due della squadra di Pioli: 19’ Schlotterbeck, 24’ Reijnders, 25 Can, 81’ Hummels, 88’ Musah.

Borussia Dortmund-Milan, i casi dubbi

Questi i principali casi da moviola. Al 23′ Reijnders ferma Reus sulla trequarti tedesca, Marciniak lo ammonisce. Al 56′ il Borussia Dortmund chiede rigore per un presunto mani di Pobega sul colpo di testa di Schlotterbeck, ma il pallone sbatte sulla testa. Rapido check del VAR che conferma la decisione di Marciniak. Al 90′ è il Milan a chiedere un rigore per trattenuta su Florenzi, Marciniak non concede il penalty, silent check del VAR che conferma la decisione del direttore di gara.

Per Calvarese non c’era l’ammonizione per Reijnders

Se a fare chiarezza sui due rigori negati è stato il Var, sul primo episodio interviene l’ex arbitro Calvarese. Il moviolista di Prime è lapidario sull’ammonizione di Reijnders: “Troppo il cartellino giallo per me”.