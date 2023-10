Milan: Pioli si aggrappa al girone “infernale”, difende Leao ma il portoghese è una furia

Il Milan si ferma sul pareggio, il secondo per 0-0, sul campo del Borussia Dortmund in Champions League. Pioli fa riferimento al girone complicato, Leao deluso nel dopopartita

04-10-2023 23:41

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

Non era semplice giocare sul campo del Borussia Dortmund e alla fine per il Milan ne viene fuori un pari (0-0) che forse sta anche stretto alla squadra di Stefano Pioli. Secondo pareggio a reti bianche in Champions League per i rossoneri che restano pienamente in corsa per la qualificazione, ma che hanno un conto aperto con la fortuna.

Pioli: “Sapevamo che il girone era complicato”

Un girone infernale quello toccato in sorte al Milan dal sorteggio. E si sta rivelando tale dopo le prime due partite. La vittoria del Newcastle contro il PSG non aiuta i piani e ora tocca a Stefano Pioli trovare la strada giusta.

Ci è mancata precisione sotto porta – spiega ai microfoni di Sky il tecnico del Milan – abbiamo avuto occasioni per sbloccare la partita ma è anche vero che loro ci hanno creato difficoltà. Dobbiamo andare avanti con fiducia. Sapevamo che era un girone complicato. Ma lo viviamo con grande concentrazione. Il nostro è il girone più alto a livello di qualità e di prestigio di club.

Milan, Pioli difende Leao

In partite difficili come quella di Dortmund la speranza è sempre in un colpo da campione di Rafael Leao, ma questa sera contro il Borussia il portoghese non è riuscito a piazzare la sua zampata.

Credo che Leao abbia fatto un’ottima partita. Ci si aspetta sempre che faccia cose eccezionali, gli si può concedere anche qualche errore, qualche scelta sbagliata. È stato una spina nel fianco per la loro difesa. Ha saltato anche l’uomo. Poi chiaro che il non vincere queste partite ci lascia dei rimpianti.

La delusione di Leao a fine partita

Tra i più delusi a fine partita dopo il pareggio sul campo del Borussia Dortmund c’è proprio Rafael Leao. Il portoghese ai microfoni di Prime è apparso molto amareggiato per il risultato.